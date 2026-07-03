Каким может быть брачный договор Тейлор Свифт и Трэвиса Келси: эксперты высказали предположения

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / © Associated Press

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Два из самых известных имени в мире музыки и спорта — Тейлор Свифт и Трэвис Келси— собираются пожениться. А это значит, что вместе с невестой появятся и адвокаты, пишет The Washington Post.

Как говорит нью-йоркский адвокат по семейному праву Нэнси Чемтоб, представлявшая интересы Бобби Флея и Мэри-Кейт Олсен: «Было бы совершенно нелогично, если бы они не заключили брачный договор».

По оценкам Forbes, состояние Тейлор Свифт составляет 2,1 миллиарда долларов. Она стала первой певицей, которая стала миллиардершей исключительно благодаря своим песням и концертной деятельности. Её капитал состоит примерно из800 миллионов долларов доходов от авторских прав и гастролей, музыкального каталога стоимостью 600 миллионов долларов и недвижимости на сумму110 миллионов долларов.

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Тейлор Свифт / © Associated Press

Состояние Трэвиса Келси, в свою очередь, оценивается примерно в 90 миллионов долларов. В него входят зарплата игрока клуба «Канзас-Сити Чифс» и доходы от контракта с Amazon на ведение подкаста.

«Её состояние — колоссальное, а его — весьма значительное. И в этом заключается ирония», — отмечает Чемтоб. Она имеет в виду, что состояния Келси хватило бы, чтобы превзойти почти любого другого потенциального партнера, но оно всё равно несравнимо меньше состояния Свифт.

Без брачного договора каждый доллар, заработанный кем-либо из них в период брака, считался бы совместным имуществом и подлежал бы равному разделу в случае развода. Именно поэтому семейный адвокат Джеймс Секстон, представляющий интересы знаменитостей и миллиардеров в регионе Нью-Йорка, предполагает, что Свифт и Келси договорятся о собственном порядке раздела имущества.

По словам Секстона, скорее всего, их договор будет построен по принципу «твое, мое и наше». Все активы будут разделены на три категории:

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имущество Тейлор Свифт;

имущество Трэвиса Келси;

совместное имущество.

Например, если Келси подарит Свифт какой-то подарок, он станет её личной собственностью. В то же время все свадебные подарки, независимо от того, кто их подарил, будут принадлежать супругам поровну.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / © Associated Press

В случае развода каждый из них сохранит свои личные активы и будущие доходы, а также получит половину общего имущества — например, дома или автомобиля, приобретенных совместно. Наследство, компенсации за телесные повреждения или прирост стоимости имущества, принадлежавшего одному из супругов еще до вступления в брак, не подлежат разделу.

«Составить брачный договор для таких людей, как Трэвис и Тейлор, гораздо проще, чем для мусорщика и медсестры», — говорит Секстон. Он объясняет, что если они решат оставить каждому своё имущество отдельно, им не придётся беспокоиться об обеспечении собственного уровня жизни после возможного развода.

Никто не знает, кто из них станет богаче через десятки лет после свадьбы, но в рамках такого соглашения это не будет иметь значения, ведь доходы от их отдельных карьер не подлежат разделу. В то же время Секстон считает, что музыкальная карьера Свифт и в дальнейшем будет приносить больше доходов, чем спортивная карьера Келси, даже несмотря на его подкаст и рекламные контракты.

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Брачные договоры — это не попытка предсказать будущее, а способ застраховаться от возможного развода.

По словам Секстона, ему не раз приходилось представлять интересы знаменитостей, которые не заключали брачный договор. Даже если они соглашались делить всё пополам, «восьми адвокатам приходилось шесть месяцев только для того, чтобы определить, какими активами владеет человек и как их разделить».

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / © Associated Press

В таких случаях привлекают экспертов, которые оценивают будущие доходы, стоимость музыкальных каталогов, потенциальную прибыль от контрактов и других активов. Для чрезвычайно состоятельных людей это ещё сложнее, ведь, как отмечает Секстон: «Если у вас достаточно денег, вы можете нанять экспертов, которые подтвердят практически любую точку зрения».

Если же брачный договор ограничивает спор исключительно совместным имуществом, это может сэкономить сотни тысяч долларов на судебных издержках, много времени, сохранить конфиденциальность и, по словам Секстона, «избавить от огромной головной боли».

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Эксперты всё равно могут понадобиться для оценки именно тех совместных активов, которые подлежат разделу. Но большая часть доходов Свифт и Келси, как говорит Секстон, останется «чистой», то есть не будет смешиваться с совместным имуществом. Брачный договор не способен полностью предотвратить конфликтный развод, особенно если возникают споры об опеке над детьми, графике посещений или алиментах. Также в договоре нельзя определить вопросы, связанные с детьми или домашними животными. Впрочем, он значительно снижает финансовые риски развода.

Рэндалл Кесслер, который часто представляет интересы известных спортсменов в юридической фирме Kessler & Solomiany в Атланте, отмечает, что судебные решения по делам о разводе могут быть весьма непредсказуемыми.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / © Associated Press

«Даже если судья является поклонником Тейлор Свифт, хотя это и не должно иметь никакого значения, это всё же может повлиять», — говорит он.

Среди клиентов Кесслера были Cardi B, Кем Ньютон и Доминик Уилкинс. Также он участвовал в делах против Майкла Джордана, Ludacris, Ашера Рэймонда и сенатора Рафаэля Ворнока.

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В некоторых брачных договорах, которые Кесслер составлял для спортсменов, содержались так называемые «пункты о ненадлежащем поведении» (bad boy clauses)— положения, подтверждающие действительность договора даже в случае супружеской измены. Другие клиенты, напротив, просили включить условия, предусматривающие штрафы в миллионы долларов за измену.

Другой известный нью-йоркский адвокат по семейному праву Майкл Статман говорит, что клиенты просят включить в договоры самые разнообразные условия: от «штрафов за неверность» до определения ожидаемой частоты интимной близости в браке. Также могут быть положения, касающиеся пластических операций или обязательства поддерживать определённый уровень трезвости.

«Список пожеланий можно продолжать бесконечно. После стольких лет работы меня уже ничем не удивишь», — говорит Статман.

Только адвокаты, которым поручено подготовить брачный договор Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, знают, что именно в нём прописано. И, конечно же, они обязаны сохранять его содержание в строгой тайне.

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