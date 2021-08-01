Какое бикини выбрать в отпуск: мастер-класс от супермодели Алессандры Амбросио

Знаменитость нежилась на пляже с коктейлем.

Супермодель Алессандра Амбросио, которая прославилась своей многолетий работой с бельевым брендом Victoria's Secret, поделилась с поклонниками новым снимком в стильном бикини от бренда Camila Coelho Collection. Пляжный лук 40-летней модели был раздельным и цвета авокадо, а вот лиф купальника украшали спереди завязки.

Волосы Алессандра собрала в высокий хвост, надела очки и позировала с бокалом коктейля. Автором этого снимка стал бойфренд модели Ричард Ли.

Напомним, что новые отношения с манекенщиком Ричардом Ли супермодель подтвердила в марте, и теперь они открыто везде появляются вместе. Как-то пару заметили на пляже в Санта-Монике, где они играли в волейбол, а в перерывах мило целовались.

Алессандра Амбросио / Getty Images

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