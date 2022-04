"Какой дешевый популизм": Санта Димопулос раскритиковала Собчак в Instagram и теперь ее блог грозятся удалить

Российская журналистка Ксения Собчак закрыла доступ к своему Instagram для украинцев. Но те, кто находится в Европе, могут читать ее посты.

Украинская певица Санта Димопулос, которая уехала в начале войны с детьми в Италию и всячески помогает Украине во время войны, запостила у себя на странице сторис, в котором показала скриншот комментария к посту Собчак. Санта пристыдила журналистку за то, что она пытается "сесть сразу на два стула".

Instagram Ксении Собчак / Инстаграм Ксении Собчак

В своей публикации Собчак заговорила о гуманизме, который, по ее мнению, важнее геополитики.

В выборе "быть победителем" или "сохранить жизнь по крайней мере одного человека" - я за жизнь человека. Нет ничего важнее. Гуманизм важнее геополитики. Война же обесчеловечивает беспощадно", – написала Собчак. При этом ни разу с момента начала войны, которую Россия развязала на территории Украины 24 февраля, Собчак не назвала вещи своими именами, а войну – войной. Тем более не упоминала о том, что эту войну развязало государство РФ, где она жила на тот момент (сейчас гражданка Собчак находится в Израиле).

Санта Димопулос / Instagram Санты Димопулос

Санта Димопулос пристыдила журналистку за подобные заявления и показала скриншот, где после этого поста ей пришло сообщение о возможном удалении ее аккаунта в Instagram. А значит на ее сторис пожаловались.

Санта Димопулос / Instagram Санты Димопулос

"Какой дешевый популизм… Почему же вы, как "независимый журналист" не проверили информацию Невзорова (оппозиционный журналист, развенчивающий на своем YouTube-канале пропагандистские мифы, в частности, и об Украине) о полке "Азов"?... Почему озвучиваете в своих новостях только риторику Кремля? Вы ничего не показали из случившегося в Буче, а только перепечатали новости пророссийских каналов, к тому же во время последнего выпуска надели футболку с надписью "Sorry" и кепку "Walk of shame", чтобы "нашим" и вашим" если что?... Вы и есть "Walk of shame", Ксения, и, то что вы делаете во время войны, это не честная журналистика, это – геноцид украинцев. И мы этого не забудем", - заявила Димопулос.

Санта Димопулос / Instagram Санты Димопулос

