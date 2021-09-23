Какой красавчик: 49-летний Рики Мартин на презентации бельевого бренда Рианны

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Вчера в Лос-Анджелесе состоялся пресс-показ новой коллекции бельевого бренда Рианны Savage X Fenty. Мероприятие проходило в отеле Westin Bonaventure Hotel & Suites, а его гостями стало множество звезд, среди которых мы заметили Рики Мартина.

Поп-певец позировал для фото в черной накидке-халате, коричневых кюлотах и грубых черных ботинках со светлой подошвой. Образ Мартина дополнили ожерелья на шее и эффектная серьга в одном ухе.

Рики Мартин / Getty Images

Также на мероприятии появились такие суперзвезды, как модели Ирина Шейк, Эмили Ратажковски, Бехати Принслу, но и, конечно же, сама Рианна. Звезда вечера выбрала желтое платье от Bottega Veneta, которое сочетала с укороченным бомбером.

Рианна / Getty Images

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