Какой красавчик: Бенедикт Камбербэтч позировал в голубом костюме на фотоколле

Актер посетил 78-й Венецианский кинофестиваль.
Сегодня в Венеции состоялся фотоколл со звездами будущей премьеры - вестерна новозеландского кинорежиссера Джейн Кэмпион "Власть пса". Картина расскажет о двух братьях Филе и Джордже Бербэнк, которые владеют самым крупным ранчо в Монтане. Когда Джордж тайно женится на вдове по имени Роуз, Фил чувствует себя преданным и решает этот брак разрушить.
Главные роли в фильме сыграют Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст и Джесси Племонс.
На фотоколле Бенедикт Камбербэтч позировал фотографам в голубом костюме, пиджак котрого застегивался на одну пуговицу. Наряд актер сочетал с синими лоферами и белой футболкой.
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