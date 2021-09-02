Какой красавчик: Бенедикт Камбербэтч позировал в голубом костюме на фотоколле

Какой красавчик: Бенедикт Камбербэтч позировал в голубом костюме на фотоколле

Актер посетил 78-й Венецианский кинофестиваль.

Сегодня в Венеции состоялся фотоколл со звездами будущей премьеры - вестерна новозеландского кинорежиссера Джейн Кэмпион "Власть пса". Картина расскажет о двух братьях Филе и Джордже Бербэнк, которые владеют самым крупным ранчо в Монтане. Когда Джордж тайно женится на вдове по имени Роуз, Фил чувствует себя преданным и решает этот брак разрушить.

Главные роли в фильме сыграют Бенедикт Камбербэтч, Кирстен Данст и Джесси Племонс.

Бенедикт Камбербэтч и Кирстен Данст / Associated Press

На фотоколле Бенедикт Камбербэтч позировал фотографам в голубом костюме, пиджак котрого застегивался на одну пуговицу. Наряд актер сочетал с синими лоферами и белой футболкой.

Бенедикт Камбербэтч / Associated Press

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