Какой красавчик: Дуэйн Джонсон в куртке с пальмами появился на премьере мультфильма "Моана 2"

52-летний актер, как всегда, выглядел мужественно и красиво.

Дуэйн Джонсон посетил премьерный показ анимационного фильма "Моана 2" в Лондоне. Актер принял участие в дубляже мультфильма – он подарил свой голос персонажу Мауи – полубогу из полинезийской мифологии.

Дуэйн Джонсон / Фото: Associated Press

На ивенте мужественный и красивый Дуэйн предстал в стильном луке от бренда Amiri. На нем была черная замшевая куртка на молнии, украшенная бирюзовой вышивкой в виде пальм, черная майка в рубчике и черные классические брюки со стрелками. Наряд он дополнил черными лакированными туфлями.

Дуэйн Джонсон / Фото: Associated Press

Дуэйн Джонсон / Фото: Associated Press

На лице у Джонсона были стильные очки, а на шее – золотая цепочка.

Дуэйн Джонсон / Фото: Associated Press

Дуэйн сфотографировался также со своей коллегой из картины – американской актрисой Аулии Кравальо, которая озвучила главную героиню мультфильма – дочь полинезийского вождя Моану.

Аулии Кравальо и Дуэйн Джонсон / Фото: Associated Press

Аулии Кравальо и Дуэйн Джонсон / Фото: Associated Press

О мультфильме:

"Моана 2" продолжает историю оригинального фильма, вышедшего в 2016 году. В новом мультфильме зрители снова увидят любимых героев – Моану и Мауи, отправляющихся в увлекательное путешествие вместе с командой не совсем обычных моряков. Приключение начинается с неожиданного зова от предков-путешественников, ведущего Моану к дальним морям Океании. В давно забытых и опасных водах ее ждут чрезвычайные приключения.

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