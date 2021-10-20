Какой красавчик: образы Тимоти Шаламе на светских мероприятиях

Похоже, актер претендует на звание самого модного мужчины года.

После премьеры фильма "Дюна" популярность 25-летнего Тимоти Шаламе взлетела до небес. Актер постоянно появляется на светских мероприятиях, красных дорожках и вечеринках. На этой неделе актер много времени провел в Лондоне, поскольку там было несколько показов этого нашумевшего фильма Дени Вильнева.

Тимоти посетил Лондонский кинофестиваль, а также показ "Дюны" в кинотеатре. Оба выхода актера привлекли внимание, ведь он был действительно одет стильно и необычно.

На этом фото актер позирует в черном костюме от Alexander McQueen, который украшен декоративными молниями. Наряд он сочетал с футболкой и ботинками. Завершили лук несколько украшений: лаконичные цепочки с кулонами, массивное кольцо на пальце и браслет.

Тимоти Шаламе / Associated Press

Здесь Шаламе в ярком костюме-тройке от Stella McCartney. Наряд он сочетал с белыми ботинками.

Тимоти Шаламе / Associated Press

После официально части мероприятий состоялись закрытые вечеринки, для которых актер переоделся в более расслабленные луки.

Например, на вечеринке после показа "Дюны" Тимоти переоделся в костюм с люрексом Saint Laurent.

Тимоти Шаламе / Getty Images

А на следующий день актера заметили в штанах от лука Alexander McQueen, толстовке с капюшоном и бомбере с принтом.

Тимоти Шаламе / Getty Images

Читайте также:

Первые кадры со съемок: 25-летний Тимоти Шаламе в роли Вилли Вонки

Заправил брюки в носки: смелый образ Тимоти Шаламе на Met Gala 2021

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку