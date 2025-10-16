Какой красавчик: похудевший Ченнинг Татум в твидовом костюме появился на коктейльной вечеринке

Ченнинг Татум / © Getty Images

Ченнинг Татум посетил коктейльную вечеринку "Золотой глобус", которая состоялась в рамках Лондонского кинофестиваля BFI 2025.

Актер появился там в элегантном образе. На нем был бежевый твидовый костюм, который состоял из двубортного пиджака с большими накладными карманами и широких брюк со стрелками. Лук Татум дополнил белой футболкой и черными туфлями. У него была короткая стрижка и гладко выбритая борода.

Ченнинг Татум / © Getty Images

Ченнинг выглядел красивым и стройным. Кстати, он сейчас занимается промокампанией своего нового фильма "Грабитель с крыши", для роли в котором он похудел на 14 килограммов.

О фильме:

Лента создана на реальных событиях. Это история бывшего военнослужащего Джеффри Манчестера, который совершил серию ограблений ресторанов McDonald's, проникая через крыши зданий. Его осудили и посадили в тюрьму, но впоследствии он сумел сбежать. После побега Манчестер скрывался в течение нескольких месяцев в большом магазине игрушек. Фильм показывает не только криминальные истории главного героя, но и личный кризис, эмоциональные переживания, отношения и внутренний конфликт.

Фильм "Грабитель с крыши" уже в украинских кинотеатрах.