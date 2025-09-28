Какой красавчик: похудевший Дуэйн "Скала" Джонсон в элегантном костюме и с дорогими часами презентовал новый фильм

Дуэйн Джонсон / © Associated Press

Дуэйн Джонсон вместе со своими коллегами презентовал в Лондоне новый фильм — биографическую драму о спорте «Крушащая машина» (The Smashing Machine). Актер позировал перед фотографами с Эмили Блант и режиссером Бенни Сефди.

Дуэйн Джонсон, Эмили Блант и Бенни Сефди / © Associated Press

Дуэйн, который для роли в этом фильме похудел на 27 килограммов, был одет в элегантный костюм петрольного цвета в полоску и в белую полосатую рубашку. Верхние пуговицы он расстегнул и похвастался телом. Обут «Скала» был в туфли с кисточками.

Дуэйн Джонсон / © Associated Press

Свой образ Джонсон дополнил дорогими часами Chopard Alpine Eagle, цепочкой с подвеской и кольцом из коллекции Ice Cube, а также имиджевыми очками.

Дуэйн Джонсон / © Associated Press

О фильме:

Это история о Марке Керре — легендарном американском бойце смешанных единоборств (ММА), чемпионе UFC и Pride. Он был известен как «The Smashing Machine» («Машина для крушения») из-за своего агрессивного стиля боя. Фильм покажет не только его спортивные победы, но и темную сторону жизни: зависимость от обезболивающих, личные драмы и борьбу за себя вне ринга.

Главную роль исполняет Дуэйн Джонсон, который выходит за пределы привычных экшн-амплуа и примеряет на себя одну из самых драматичных ролей в своей карьере (не типичный экшн, а психологически сложная роль). Эта роль станет для «Скалы» важным этапом в творчестве, показав его актерскую глубину вне блокбастерных боевиков.

Режиссером ленты стал Бенни Сефди, известный своим проницательным видением и умением создавать напряженные кинематографические истории.

В украинский прокат фильм «Крушащая машина» выйдет 3 октября.