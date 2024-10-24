Какой красавчик: Том Харди в стильном луке представил фантастический экшен "Веном: последний танец" в Лондоне

47-летний актер приехал в Британию, чтобы представить фильм со своим участием.

Том Харди представил в Лондоне фантастический экшен "Веном: последний танец", в котором он сыграл главную роль.

Том Харди / Фото: Associated Press

Красивый и харизматичный актер предстал перед фотокамерами в стильном образе total black. На нем был кардиган с кожаными вставками и молниями на карманах, футболка с небольшим принтом, прямые брюки со стрелками и кожаные туфли с лакированными носками.

Том Харди / Фото: Associated Press

Том Харди / Фото: Associated Press

Том позировал на красной дорожке со своими коллегами по ленте: актерами Чиветелом Эджиофором и Джуно Темпл и режиссером Келли Марселой.

Том Харди / Фото: Associated Press

Том Харди / Фото: Associated Press

О фильме:

После событий предыдущей части журналист Эдди Брок и умный инопланетный симбиот Веном должны убегать, потому что их преследуют два мира. Брок приблизится к космической вселенной "Человека-паука". Им нужно будет принять важное решение, которое станет для них последним танцем.

Фильм "Веном: последний танец" уже в украинских кинотеатрах.

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