Какой красавец: сын Элизабет Херли в голубом пиджаке на голое тело пришел на вечеринку

Сын актрисы Элизабет Херли – 21-летний Дэмиан Херли – вместе со своей звездной мамой прилетел в Испанию, чтобы посетить вечеринку Remus Lifestyle Night известного агента по элитной недвижимости Марселя Ремуса. Пати состоялась в курортном городе Пальма-де-Майорка.

Элизабет и Дэмиан Херли / Фото: Getty Images

На красной дорожке молодой человек появился в стильном голубом костюме. Он состоял из штанов-палаццо и пиджака, который Демиан надел на голое тело. На шее у него была цепочка с крестиком с камнями.

Свой лук манекенщик дополнил белыми кроссовками на высокой подошве.

Элизабет и Дэмиан Херли / Фото: Getty Images

Демиан очень похож на свою мать, которая сияла в этот вечер в эффектном красном платье с глубоким сексуальным декольте и высоким разрезом.

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