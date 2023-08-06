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Какой красавец: сын Элизабет Херли в голубом пиджаке на голое тело пришел на вечеринку

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
336
Время на прочтение
1 мин
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Какой красавец: сын Элизабет Херли в голубом пиджаке на голое тело пришел на вечеринку

Элизабет и Дэмиан Херли / Фото: Getty Images

Британский манекенщик продемонстрировал на мероприятии стильный образ.

Сын актрисы Элизабет Херли – 21-летний Дэмиан Херли – вместе со своей звездной мамой прилетел в Испанию, чтобы посетить вечеринку Remus Lifestyle Night известного агента по элитной недвижимости Марселя Ремуса. Пати состоялась в курортном городе Пальма-де-Майорка.

Элизабет и Дэмиан Херли / © Getty Images
Элизабет и Дэмиан Херли / Фото: Getty Images

На красной дорожке молодой человек появился в стильном голубом костюме. Он состоял из штанов-палаццо и пиджака, который Демиан надел на голое тело. На шее у него была цепочка с крестиком с камнями.

Свой лук манекенщик дополнил белыми кроссовками на высокой подошве.

Элизабет и Дэмиан Херли / © Getty Images
Элизабет и Дэмиан Херли / Фото: Getty Images

Демиан очень похож на свою мать, которая сияла в этот вечер в эффектном красном платье с глубоким сексуальным декольте и высоким разрезом.

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Дата публикации
Просмотры
336
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