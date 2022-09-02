Какой красивый: звезда сериала "Бриджертоны" в смокинге Giorgio Armani вышел на красную дорожку

34-летний Реге Пейдж в красивом образе посетил Венецианский кинофестиваль.
На красной дорожке Венецианского кинофестиваля побывал также звезда сериала "Бриджертоны" Реге Пейдж.
Британский актер очаровал не только своим привлекательным взглядом, но и стильным атласным смокингом от Giorgio Armani с рельефной тканью, который прекрасно сидел на его фигуре.
Аутфит Реге дополнил белой рубашкой, черной бабочкой с изящной цепочкой и черными лакированными туфлями.
Дорогие часы на руке и серьга в одном ухе завершили лук Пейджа.
Напомним, на кинофестивале в Венеции сияла Джорджия Солери – девушка солиста группы Maneskin Дамиана Давида, фотомодель и блогер. Джорджия позировала перед фотокамерами в элегантном черном костюме от Moschino, состоявшем из жакета с рукавами, расшитыми камнями и бисером, и брюк-палаццо.
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