Какой стильный: 58-летний Кристиан Лубутен посетил вечеринку в Каннах

Знаменитый дизайнер решил посетить мероприятие, которое проходило в рамках 74-го Каннского кинофестиваля.

Помимо красной дорожки кинофестиваля в Каннах в этом месяце также организовано и много различных вечеринок для звезд. Одним из таких мероприятий стал ужин Louis Vuitton в ресторане Fred L'Ecailler, который посетил французский дизайнер-модельер обуви Кристиан Лубутен.

На фотоколле 58-летний Лубутен позировал в ярком и стильном образе, надев черные брюки и пестрый пиджак с тропическим принтом, под который подобрал белую рубашку с мелкими рюшами. Обул дизайнер стильные черно-белые лоферы.

Кристиан Лубутен / Getty Images

Также вечеринку посетила и 30-летняя дочь Шона Пенна Дилан. Девушка выбрала для мероприятия короткое черное платье на широких бретельках, расшитое пайетками на лифе.

Дилан Пенн / Getty Images

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