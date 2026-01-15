Какой стильный: мужа Милы Кунис сфотографировали папарацци в Сохо

Эштон Кутчер / © Getty Images

Актер был одет в голубую полосатую рубашку, серые брюки и длинное шерстяное голубого оттенка пальто. Он носил кожаные, идеально начищенные туфли и ремень на брюках, и был без галстука.

Эштон Кутчер / © Getty Images

А несколькими днями ранее Кутчер и его супруга Мила Кунис блистали вместе на красной дорожке церемонии «Золотой глобус». Тогда Мила появилась на публике в красивом платье от Carolina Herrera из коллекции весна-лето 2026, которое не имело бретелек и было украшено вышивкой золотыми, черными и серебряными нитями, а Эштон надел черный строгий костюм и такую же рубашку в сочетании с галстуком-бабочкой.