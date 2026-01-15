ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
178
1 мин

Какой стильный: мужа Милы Кунис сфотографировали папарацци в Сохо

47-летний Эштон Кутчер прогуливался в Нью-Йорке в Сохо, когда его запечатлели репортеры, охотившиеся в том районе за звездами.

Ольга Кузьменко
Эштон Кутчер

Эштон Кутчер / © Getty Images

Актер был одет в голубую полосатую рубашку, серые брюки и длинное шерстяное голубого оттенка пальто. Он носил кожаные, идеально начищенные туфли и ремень на брюках, и был без галстука.

Эштон Кутчер / © Getty Images

Эштон Кутчер / © Getty Images

А несколькими днями ранее Кутчер и его супруга Мила Кунис блистали вместе на красной дорожке церемонии «Золотой глобус». Тогда Мила появилась на публике в красивом платье от Carolina Herrera из коллекции весна-лето 2026, которое не имело бретелек и было украшено вышивкой золотыми, черными и серебряными нитями, а Эштон надел черный строгий костюм и такую же рубашку в сочетании с галстуком-бабочкой.

Эштон Кутчер и Мила Кунис / © Associated Press

Эштон Кутчер и Мила Кунис / © Associated Press

178
