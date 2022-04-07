Kalush Orchestra выступили в Израиле, чтобы собрать деньги для помощи Украине

Kalush Orchestra выступили в Израиле, чтобы собрать деньги для помощи Украине

Концерт Israel Calling 2022, на который приехали артисты, состоялся на арене Minora в Тель-Авиве.

Коллектив Kalush Orchestra, который в этом году представит нашу страну на 66-м песенном конкурсе "Евровидение" в Италии, отправился в тур для поддержки Украины. Собранные деньги пойдут на восстановление городов, разрушенных российскими войсками.

Kalush Orchestra / Getty Images

Сейчас коллектив в Израиле, где они посетили знаменитые святыни - Стену Плача и Камень помазания. Более того, артисты встретились и с украинскими беженцами и спели перед ними песню "Стефания", с которой совсем скоро выйдут на сцену в Турине.

Kalush Orchestra / Getty Images

Также недавно к коллективу присоединился новый участник - экс-солист группы "Сальто назад" Саша Таб, который сам был в 2017 году финалистом Нацотбора на "Евровидение" с треком "О, мамо".

Kalush Orchestra / Getty Images

Напомним, украинский коллектив - один из фаворитов этого года, букмекеры пророчат Kalush Orchestra победу в конкурсе.

Kalush Orchestra / Getty Images

Международный песенный конкурс "Евровидение-2022" состоится в Турине. Первый и второй полуфиналы запланированы на 10 и 12 мая, а финал на 14 мая. Уже известно, что Украина выступит в первом полуфинале под номером 6.

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