Камалия в патриотическом платье и KOLA в жилете с "бородянским" петушком: в Киеве состоялась музыкальная премия YUNA

Национальная музыкальная премия YUNA, состоялась вчера, 16 июня, в Жовтневом дворце под лозунгом "Песни несокрушимой Украины".

Награды получили артисты, победившие в этом году по итогам голосования жюри. Отдельной частью события стало вручение специальных наград YUNA, украинским звездам присужденным оргкомитетом премии за их вклад в поддержку украинской культуры и общества в 2022 году.

Обладателями спецнаград стали: Джамала – за масштабные международные благотворительные проекты в пользу Украины; KALUSH Orchestra – за громкую и победную презентацию Украины на "Евровидении 2022"; Александр Пономарев и Михаил Хома – за серию успешных музыкальных коллабораций; Pianoбой – за серию концертов для украинской армии с привлечением военных исполнителей; MONATIK – за "ART-оборону", первый поп-альбом, вышедшим во время полномасштабной войны; Тина Кароль – за благотворительность и меценатство; Артем Пивоваров – за альбом "Твої Вірші, Мої Ноти" и популяризацию украинского поэтического наследия в годы войны; Фонд певицы KAMALIYA – создание новых благотворительных организаций за пределами Украины.

Некоторые исполнители, чьи песни победили в этом году, получили статуэтки на сцене Октябрьского дворца. Это группа "Без Обмежень", KOLA, Энджи Крейда, Chico & Qatoshi, KARTA SVITU и SHUMEI.

В концертной программе приняли участие: Евгений Хмара, "Скрябин", Yurcash, SOWA, Александр Пономарев и Михаил Хома, KOLA, TVORCHI, Энджи Крейда, KARTA SVITU, Chico & Qatoshi, "Без Обмежень", KAMALIYA, Марта Адамчук, Мила Нити Dima Libra.

Впервые исполнили вживую новые версии двух популярных песен. Группа "Скрябин" представила композицию "Місця щасливих людей", где в припевах вместо европейских городов упоминаются украинские города, пострадавшие от российской агрессии (Мариуполь, Чернигов, Ирпень и другие).

Марта Адамчук исполнила песню "Разом до перемоги прийдем", которая во время "Евровидения 2023" в Ливерпуле стала официальной украинской версией хита The Beatles - With A Little Help From My Friends. В обоих случаях автором новых текстов является соучредитель и генпродюсер YUNA Павел Шилько.

Павел Шилько был ведущим церемонии. Среди тех, кто вручал награды и выступил в роли соведущих шоу, были известные медиаменеджеры, блогеры, меценаты, теле- и радиоведущие, благотворители: Мохаммад Захур, Анна Заклецкая, Серж Гагарин, Валерий Сасковец, Нателла Чхартишвили-Зацаринна, Тигран Амалян, Светлана Легкая, Нателла Кирс, Ваня Рассел.

Телевизионную версию церемонии YUNA-2023 можно увидеть на десятках украинских региональных каналов после 23 июня.

Напомним, в этом году оргкомитет YUNA сменил регламент премии и адаптировал его под реалии военного положения. Вместо обычных номинаций была создана единая категория "Пісні незламної України", в которой члены жюри премии выбрали 12 песен-победителей, вышедших в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года, и попали в ТОП-100 радиоротаций по итогам года.

