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Камалия выступит на джазовом фестивале в Германии, чтобы поддержать Украину

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Камалия выступит на джазовом фестивале в Германии, чтобы поддержать Украину

Камалия / Getty Images

Певица Камалия находится сейчас в Германии и готовится к выступлению на джазовом фестивале в городе Бургхаусене.

На своей странице в Instagram звезда рассказала, что мероприятие организовано, чтобы поддержать Украину.

"Сегодня вечером на джазовом фестивале в городе Бургхаусене, Бавария звезды будут протестовать против агрессии России в Украине там прозвучит украинская народная песня "Місяць на небі" в сопровождение музыкантов из США, Баварии, Венгрии и Словении под руководством немецко-венгерского легендарного барабанщика Лесли Мандоки", - рассказала Камалия.

Также певица поделилась видео с репетиции в студии.

24 марта Камалия Захур и встретилась с Маркусом Блюмом министром образования Баварии в Red Rock Studio в Тутцинге недалеко от Штарнберга, Германия. После певица исполнила несколько хитов с Лесли Мандоки.

Камалия с Маркусом Блюмом / © Getty Images
Камалия с Маркусом Блюмом / Getty Images
Камалия с Лесли Мандоки / © Getty Images
Камалия с Лесли Мандоки / Getty Images
Камалия / © Getty Images
Камалия / Getty Images

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