Камерон Диас блеснула на съемках фильма двумя новыми образами
Камерон Диас продолжает работать над новым фильмом — «Подделка», съемки которого весь этот месяц проходят в Нью-Йорке.
На днях 53-летнюю актрису и ее экранного мужа, которого играет британский сценарист и радиоведущий Стивен Мерчант, запечатлели на съемках новых сцен.
В фильме Камерон играет фиктивную жену Стивена, которой нужна медицинская страховка. Но так происходит, что в процессе того, как пара изображает счастливую пару, они влюбляются друг в друга.
На новых фото можно рассмотреть еще несколько образов, в которых актриса появится в фильме. Диас одета в серую футболку, серый длинный блейзер, черные брюки и ботинки. У нее на голове леопардовая повязка, волосы собраны в высокий небрежный пучок, а в ушах серьги-кольца.
На другом снимке Камерон уже в другом блейзере, широких серых классических брюках и ботинках на каблуках, а также с сумкой на плече идет рядом со Стивеном и пара мило о чем-то болтает и улыбается.
Ранее мы показывали и другие снимки пары, сделанные во время работы над фильмом.