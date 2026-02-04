ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
240
Время на прочтение
1 мин

Камерон Диас пришла на светское мероприятие и продемонстрировала роскошное сочетание вещей и аксессуаров

Звезды снова собрались в Голливуде и на этот раз ради презентации нового фильма Outcome, в котором сыграли: Киану Ривз, Джона Хилл, Камерон Диас и Мэтт Бомер.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Камерон Диас

Камерон Диас / © Associated Press

Камерон Диас была единственной женщиной в этой мужской компании, а также выделилась роскошным светлым ансамблем.

53-летняя актриса выбрала сдержанный трикотажный топ и юбку, украшенную декором из тонкого шелка в виде лепестков — длина миди удлиняла ее силуэт и идеально вписывалась в формальный, но в то же время непринужденный дресс-код пресс-мероприятия.

Киану Ривз, Джона Хилл, Камерон Диас и Мэтт Бомер / © Getty Images

Киану Ривз, Джона Хилл, Камерон Диас и Мэтт Бомер / © Getty Images

Волосы она собрала, а также дополнила образ туфлями кремового оттенка и легким макияжем. Но несмотря на лаконичный ансамбль, который звезда выбрала, она сумела удержать внимание на себе, а все благодаря хорошо подобранным вещам и тредовому белому оттенку, который не так давно назвали главным цветом 2026 года.

Дата публикации
Количество просмотров
240
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie