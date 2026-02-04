Камерон Диас пришла на светское мероприятие и продемонстрировала роскошное сочетание вещей и аксессуаров

Камерон Диас / © Associated Press

Камерон Диас была единственной женщиной в этой мужской компании, а также выделилась роскошным светлым ансамблем.

53-летняя актриса выбрала сдержанный трикотажный топ и юбку, украшенную декором из тонкого шелка в виде лепестков — длина миди удлиняла ее силуэт и идеально вписывалась в формальный, но в то же время непринужденный дресс-код пресс-мероприятия.

Киану Ривз, Джона Хилл, Камерон Диас и Мэтт Бомер / © Getty Images

Волосы она собрала, а также дополнила образ туфлями кремового оттенка и легким макияжем. Но несмотря на лаконичный ансамбль, который звезда выбрала, она сумела удержать внимание на себе, а все благодаря хорошо подобранным вещам и тредовому белому оттенку, который не так давно назвали главным цветом 2026 года.