Камила Алвес в роскошном платье с пайетками посетила гала-вечер вместе с Мэттью Макконехи и сыном

Камила Алвес / © Associated Press

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Мэттью Макконахи и его жена Камила Алвес в среду посетили гала-вечер Airbnb в Milk Studios в Лос-Анджелесе вместе со своим старшим сыном Леви Макконахи.

Мэттью Макконахи и Камила Алвес / © Associated Press

56-летний актёр и 43-летняя Алвес, которые также воспитывают 16-летнюю дочь Виду и 13-летнего сына Ливингстона, позировали вместе на первом в истории гала-вечере организации.

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18-летний Леви, который также строит актерскую карьеру и в сентябре дебютировал на подиуме во время показа Vogue World: Milan, выбрал светло-серый костюм и белую рубашку на пуговицах.

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Леви Макконаги — 18-летний сын этой пары / © Associated Press

Алвес выглядела потрясающе в платье с пайетками и американским вырезом насыщенного бордового оттенка. Наряд был от бренда Sergio Hudson из коллекции весна-лето 2026 RTW, а дополнила она его украшениями от Le Vian.

Камила Алвес / © Associated Press

Однако раньше такое платье все уже видели на другой суперзвезде — актрисе Еве Лонгории. Такой образ звезда выбрала для появления на Каннском кинофестивале в этом году.

Ева Лонгория / © Getty Images

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