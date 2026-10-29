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Камила Алвес в роскошном платье с пайетками посетила гала-вечер вместе с Мэттью Макконехи и сыном
Голливудская пара блистала на светском мероприятии.
Мэттью Макконахи и его жена Камила Алвес в среду посетили гала-вечер Airbnb в Milk Studios в Лос-Анджелесе вместе со своим старшим сыном Леви Макконахи.
56-летний актёр и 43-летняя Алвес, которые также воспитывают 16-летнюю дочь Виду и 13-летнего сына Ливингстона, позировали вместе на первом в истории гала-вечере организации.
18-летний Леви, который также строит актерскую карьеру и в сентябре дебютировал на подиуме во время показа Vogue World: Milan, выбрал светло-серый костюм и белую рубашку на пуговицах.
Алвес выглядела потрясающе в платье с пайетками и американским вырезом насыщенного бордового оттенка. Наряд был от бренда Sergio Hudson из коллекции весна-лето 2026 RTW, а дополнила она его украшениями от Le Vian.
Однако раньше такое платье все уже видели на другой суперзвезде — актрисе Еве Лонгории. Такой образ звезда выбрала для появления на Каннском кинофестивале в этом году.