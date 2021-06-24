Камила Кабельо надела не очень удачные велосипедки на прогулку

24-летняя кубино-американская певица попала под прицел фотокамер в Лос-Анджелесе.

Камилу Кабельо сфотографировали, когда певица просто шла по улице. Одета звезда была в короткий черный топ и велосипедки, а обута в черные кроссовки от Nike. Велосипедные шорты сильно обтягивали ноги артистки.

Камила Кабельо / Getty Images

Камила шла по многолюдной улице и была без защитной маски на лице. Зато надела очки от солнца, и золотые серьги-кольца, также на запястье у нее был браслет, а в руках певица несла мобильный телефон. Куда направлялась знаменитость, не известно.

Камила Кабельо / Getty Images

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Звезды в велосипедках (7 фото)

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