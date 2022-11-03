Канадская модель в прозрачном платье блеснула грудью и испугала нездоровыми ногтями

48-летняя Шалом Харлоу акцентировала внимание в своем образе на обнаженном бюсте и забыла о нездоровом виде ногтей на ногах.

Канадская модель и актриса Шалом Харлоу вчера, 2 ноября, посетила церемонию награждения премии Innovator Awards от журнала WSJ, состоявшейся в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Женщина предстала перед фотографами в смелом образе total black. На ней было длинное прозрачное платье с драпировкой сверху, сквозь которое просвечивались черные трусы с высокой посадкой. Поскольку Шалом была без бюстгальтера, она блеснула обнаженной грудью.

Шалом Харлоу / Фото: Getty Images

Образ красавица дополнила черными босоножками и шубой, которую держала в руке. Вьющиеся волосы Харлоу собрала в высокий пучок и сделала максимально естественный макияж.

Особое внимание модель уделила аксессуарам. В ушах у нее были массивные экстравагантные серьги, а руки украшали большие браслеты – два черных и два золотых.

И все было бы идеально, если бы не напугавший нас педикюр Шалом. Он выглядел желтым и неряшливым. Похоже, у Харлоу проблемы с ногтями на ногах. Удивительно, что модель выбрала открытую обувь. Она, вероятно, думала, что обнаженной грудью отвлечет внимание от педикюра.

Шалом Харлоу / Фото: Getty Images

К слову, знаменитости часто забывают о своем педикюре. К примеру, Сара Сампайо появилась на модном шоу с облезлым лаком на ногтях ног.

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