Канье Уэст удалил все публикации из Instagram и запостил флаг Украины

Музыкант поддержал Украину.
44-летний американский рэпер и бывший муж Ким Кардашьян - Канье Уэст - выразил свою поддержку Украине в период жестокой военной агрессии РФ. Музыкант обнулил свою Instagram-страницу с 15 миллионами фолловерами и выложил флаг Украины.
Публикация рэпера больше похожа на скриншот переписки с его другом, креативным директором Модного дома Balenciaga Демной Гвасалия, которому он в ответ прислал наклейку в виде голубя мира.
Напомним, ранее Демна тоже выразил поддержку народу Украины, и, соответственно, это сделал и бренд Balenciaga.
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