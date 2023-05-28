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Каннский кинофестиваль 2023: кто увез домой золотую пальмовую ветвь

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
396
Время на прочтение
2 мин
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Каннский кинофестиваль 2023: кто увез домой золотую пальмовую ветвь

Джейн Фонда и Жюстин Трие / Фото: Associated Press

27 мая в Каннах завершился 76-й Каннский кинофестиваль. В субботу члены жюри раздали награды. Мы подводим итоги и рассказываем о том, кому же в этом году досталась золотая пальмовая ветвь.

Золотую пальмовую ветвь кинофестиваля получила французский режиссер Жюстин Трие за фильм "Траектория падения".  Приз победителю вручила актриса Джейн Фонда.

Жюстин Трие / © Associated Press
Жюстин Трие / Фото: Associated Press

Главная героиня фильма — немецкая писательница, муж которой загадочно погибает, упав со скалы. Ее подозревают в убийстве, а единственный свидетель трагедии, ее незрячий сын, начинает сомневаться в невиновности матери.

Список победителей, основной конкурс:

Каннский кинофестиваль / © Associated Press
Каннский кинофестиваль / Фото: Associated Press

Золотая пальмовая ветвь — "Траектория падения", режиссер Жюстин Трие (Франция).

Гран-при — "Зона интересов", режиссер Джонатан Глейзер (Великобритания, Польша, США).

Приз жюри — "Мертвые листья", режиссер Аки Каурисмяки (Финляндия).

Приз за лучшую режиссуру — "Рагу Додена Буффана", режиссер Чан Ань Хунг (Франция).

Приз за лучший сценарий — "Монстр" — Юдзи Сакамото (Япония).

Приз за лучшую мужскую роль — "Прекрасные дни" — Кодзи Якусе (Япония, Германия).

Приз за лучшую женскую роль — "О сухой траве" — Мэрвэ Диздар (Турция).

Золотая камера за лучший дебютный фильм — "Внутри желтой оболочки кокона", режиссер Фам Тиен Ан (Вьетнам, Франция, Сингапур).

Почетная Золотая пальмовая ветвь — Майкл Дуглас и Харрисон Форд.

Особый взгляд

Гран-при — "Как заниматься сексом", режиссер Молли Мэннинг Уокер (Великобритания).

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Дата публикации
Просмотры
396
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