Каннский кинофестиваль 2023: кто увез домой золотую пальмовую ветвь

27 мая в Каннах завершился 76-й Каннский кинофестиваль. В субботу члены жюри раздали награды. Мы подводим итоги и рассказываем о том, кому же в этом году досталась золотая пальмовая ветвь.
Золотую пальмовую ветвь кинофестиваля получила французский режиссер Жюстин Трие за фильм "Траектория падения". Приз победителю вручила актриса Джейн Фонда.
Главная героиня фильма — немецкая писательница, муж которой загадочно погибает, упав со скалы. Ее подозревают в убийстве, а единственный свидетель трагедии, ее незрячий сын, начинает сомневаться в невиновности матери.
Список победителей, основной конкурс:
Золотая пальмовая ветвь — "Траектория падения", режиссер Жюстин Трие (Франция).
Гран-при — "Зона интересов", режиссер Джонатан Глейзер (Великобритания, Польша, США).
Приз жюри — "Мертвые листья", режиссер Аки Каурисмяки (Финляндия).
Приз за лучшую режиссуру — "Рагу Додена Буффана", режиссер Чан Ань Хунг (Франция).
Приз за лучший сценарий — "Монстр" — Юдзи Сакамото (Япония).
Приз за лучшую мужскую роль — "Прекрасные дни" — Кодзи Якусе (Япония, Германия).
Приз за лучшую женскую роль — "О сухой траве" — Мэрвэ Диздар (Турция).
Золотая камера за лучший дебютный фильм — "Внутри желтой оболочки кокона", режиссер Фам Тиен Ан (Вьетнам, Франция, Сингапур).
Почетная Золотая пальмовая ветвь — Майкл Дуглас и Харрисон Форд.
Особый взгляд
Гран-при — "Как заниматься сексом", режиссер Молли Мэннинг Уокер (Великобритания).
Читайте также: