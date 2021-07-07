Канны-2021: французская актриса вышла на красную дорожку без бюстгальтера

Ноэми Мерлан блеснула на кинофестивале обнаженным бюстом.

Вчера, 6 июля, состоялось торжественное открытие 74-го международного Каннского кинофестиваля на Лазурном побережье. Он стартовал с премьеры музыкального фильма "Аннетт" французского режиссера Леоса Каракса.

На красной дорожке наше внимание привлекла французская актриса — 32-летняя Ноэми Мерлан. Звезда предстала перед фотографами в золотистом жакете оверсайз с черным воротником и лацканами, а также с прорезными рукавами. Под ним отсутствовал бюстгальтер, потому Ноэми с радостью становилась к фотографам немного боком, чтобы продемонстрировать свой обнаженный бюст.

Ноэми Мерлан / Associated Press

Лук актриса дополнила черными брюками-клеш и черными туфлями на высоких шпильках. Она сделала себе скромную прическу, а вот макияж решила сделать яркий — с красной помадой. В ушах были длинные серьги.

Ноэми Мерлан / Associated Press

В этот вечер звездные красавицы продемонстрировали немало эффектных аутфитов. Предлагаем посмотреть на лучшие из них.

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