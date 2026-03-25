Кантри-певица в прозрачном комбинезоне от Zuhair Murad пришла смотреть спецвыпуск "Ханны Монтаны"

Американская кантри-певица Лейни Уилсон посетила показ специального выпуска к двадцатилетию "Ханны Монтаны", который состоялся в театре "Эль Капитан" в Лос-Анджелесе.

Там звезда появилась в эффектном гламурном образе. На ней был черный прозрачный комбинезон с высоким воротником и длинными рукавами-клеш из коллекции прет-а-порте весна-лето 2026 бренда Zuhair Murad.

Наряд был расшит черными пайетками и бисером. Под него Лейни надела черное белье и обула черные босоножки на высоких платформах и каблуках.

Уилсон сделала элегантную прическу с выпущенными прядями-кудрями, макияж с бежевой помадой и украсила уши длинными серьгами.