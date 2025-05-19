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- Шоу-бизнес
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Капуста, редис, шпинат: Дэвид Бекхэм похвастался урожаем со своего огорода
Экс-футболист всерьез увлекся своим новым хобби – огородом и выращиванием кур.
Известный спортсмен Дэвид Бекхэм, который недавно отпраздновал свое 50-летие, увлекся сельским хозяйством и садоводством на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия. Он ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством. А результаты показывает в своем Instagram, и забавные фото мужа с грядок публикует его жена Виктория.
Так, на новых снимках в Сети Дэвид позирует на грядках со шпинатом, а также прячется за огромным кустом капусты. Виктория с юмором относится к увлечению мужа и называет его фермером.
На одном из фото Бекхэм собирает корнеплоды — редиски и дайкона (белой редиски), а также лука, а на другом — хвастается урожаем капусты.
На его участке есть и кусты лаванды, рядом с которыми он с удовольствием позирует, а также теплицы, где он выращивает травы и цветы. В будущем Дэвид планирует посадить оливковые деревья и шалфей.
С начала пандемии футболист занялся пчеловодством и установил на участке ульи, баночку меда из которых он даже подарил королю Великобритании — Чарльзу III.
На Рождество Виктория подарила мужу кур — он построил им курятник и с тех пор с любовью ухаживает за ними и показывает милые и забавные видео с ними в Instagram.
Сейчас мода на выращивание кур уже захватила всю Британию. Люди пытаются разводить разные породы и птиц, которые несутся разноцветными, желательно голубыми, яйцами. Так что, если вы хотите быть в тренде, можете попробовать завести себе кур.