Капуста, редис, шпинат: Дэвид Бекхэм похвастался урожаем со своего огорода

Дэвид Бекхэм

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Известный спортсмен Дэвид Бекхэм, который недавно отпраздновал свое 50-летие, увлекся сельским хозяйством и садоводством на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия. Он ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством. А результаты показывает в своем Instagram, и забавные фото мужа с грядок публикует его жена Виктория.

Дэвид Бекхэм

Так, на новых снимках в Сети Дэвид позирует на грядках со шпинатом, а также прячется за огромным кустом капусты. Виктория с юмором относится к увлечению мужа и называет его фермером.

Дэвид Бекхэм собирает шпинат

Дэвид Бекхэм на своем огороде

На одном из фото Бекхэм собирает корнеплоды — редиски и дайкона (белой редиски), а также лука, а на другом — хвастается урожаем капусты.

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Дэвид Бекхэм собирает урожай на огороде

Капуста с огорода Дэвида Бекхэма

Урожай с огорода Дэвида Бекхэма

На его участке есть и кусты лаванды, рядом с которыми он с удовольствием позирует, а также теплицы, где он выращивает травы и цветы. В будущем Дэвид планирует посадить оливковые деревья и шалфей.

Дэвид Бекхэм

С начала пандемии футболист занялся пчеловодством и установил на участке ульи, баночку меда из которых он даже подарил королю Великобритании — Чарльзу III.

Дэвид Бекхэм у себя на пасеке

На Рождество Виктория подарила мужу кур — он построил им курятник и с тех пор с любовью ухаживает за ними и показывает милые и забавные видео с ними в Instagram.

Куры Дэвида Бекхэма

Сейчас мода на выращивание кур уже захватила всю Британию. Люди пытаются разводить разные породы и птиц, которые несутся разноцветными, желательно голубыми, яйцами. Так что, если вы хотите быть в тренде, можете попробовать завести себе кур.

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