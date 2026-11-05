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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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51
Время на прочтение
1 мин

Кара Делевинь поразила всех необычным жакетом с воротником и оригинальными рукавами на премьере фильма

Звезда продемонстрировала интересный образ, который мгновенно привлек внимание.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Кара Делевинь

Кара Делевинь / © Associated Press

Британская модель и актриса Кара Делевинь появилась на премьере фильма Club Kid, которая состоялась в кинотеатре Vista Theatre в Лос-Анджелесе.

Центральным элементом образа стал эффектный черный жакет свободного кроя с большим приподнятым воротником из коллекции Модного дома Jean Paul Gaultier. Объемный силуэт, скульптурные линии и необычный воротник-стойка придали её образу особую изюминку и драматичность.

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Чтобы всё внимание было сосредоточено исключительно на жакете, под ним она не надела ничего, кроме чёрного нижнего белья. Минималистичный макияж и волнистая укладка завершили образ, доказав, что классический черный цвет в правильном исполнении может выглядеть невероятно эффектно.

Известная британка, начавшая карьеру в качестве одной из самых востребованных супермоделей мира и ставшая лицом ведущих люксовых брендов, уже несколько лет успешно развивает актерскую карьеру в Голливуде. Среди её самых известных работ — фильм «Отряд самоубийц» и сериал «Карнивал Роу».

Этот её выход состоялся после того, как она посетила церемониювручения премии WSJ. Magazine Innovator Awards, которая прошла в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Для этого мероприятия Кара тогда выбрала оригинальный наряд из весенней коллекции Erdem 2027 года, в который также входил чёрный жакет.

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

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