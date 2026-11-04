ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
50
Время на прочтение
1 мин

Кара Делевинь скопировала вирусный образ Джона Траволты и рассмешила Сеть

Звезда удивила поклонников необычным образом на Хэллоуин.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Кара Делевинь

Кара Делевинь / © Instagram Кары Делевинь

Британская модель и актриса Кара Делевинь удивила поклонников неожиданным перевоплощением на Хэллоуин. Знаменитость решила повторить один из самых обсуждаемых образов Джона Траволты, в котором голливудский актер появился на Каннском кинофестивале в мае этого года.

Джон Траволта / © Associated Press

Джон Траволта / © Associated Press

Фотографиями своего преображения 34-летняя Кара поделилась в Instagram. Для создания образа модель спрятала длинные темные волосы под специальной «лысой» накладкой, а на лицо ей приклеили густую бороду и усы и нарисовали морщины. Завершили перевоплощение светлый берет, круглые очки и классический черный смокинг с белой рубашкой и галстуком.

(листайте фото вправо)

Кара также показала подписчикам несколько кадров, на которых запечатлен процесс ее превращения в голливудскую звезду.

Кара Делевинь / © Instagram Кары Делевинь

Кара Делевинь / © Instagram Кары Делевинь

Ее перевоплощение вызвало бурную реакцию среди поклонников и знаменитостей.

Отметим, Джон Траволта привлек всеобщее внимание во время Каннского кинофестиваля в мае 2026 года. Актер несколько раз появлялся на публике в беретах разных цветов и круглых очках.

Джон Траволта / © Associated Press

Джон Траволта / © Associated Press

Джон Траволта / © Associated Press

Джон Траволта / © Associated Press

Ранее, напомним, свой костюм на Хэллоуин показала актриса Джессика Альба и нарвалась на критику в Сети — что она надела.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie