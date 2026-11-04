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Кара Делевинь скопировала вирусный образ Джона Траволты и рассмешила Сеть
Звезда удивила поклонников необычным образом на Хэллоуин.
Британская модель и актриса Кара Делевинь удивила поклонников неожиданным перевоплощением на Хэллоуин. Знаменитость решила повторить один из самых обсуждаемых образов Джона Траволты, в котором голливудский актер появился на Каннском кинофестивале в мае этого года.
Фотографиями своего преображения 34-летняя Кара поделилась в Instagram. Для создания образа модель спрятала длинные темные волосы под специальной «лысой» накладкой, а на лицо ей приклеили густую бороду и усы и нарисовали морщины. Завершили перевоплощение светлый берет, круглые очки и классический черный смокинг с белой рубашкой и галстуком.
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Кара также показала подписчикам несколько кадров, на которых запечатлен процесс ее превращения в голливудскую звезду.
Ее перевоплощение вызвало бурную реакцию среди поклонников и знаменитостей.
Отметим, Джон Траволта привлек всеобщее внимание во время Каннского кинофестиваля в мае 2026 года. Актер несколько раз появлялся на публике в беретах разных цветов и круглых очках.
Ранее, напомним, свой костюм на Хэллоуин показала актриса Джессика Альба и нарвалась на критику в Сети — что она надела.