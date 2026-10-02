Кара Делевинь в бархатном жакете на голое тело пришла на модный показ

Кара Делевинь / © Getty Images

Реклама

Кара Делевинь посетила показ женской коллекции Tom Ford весна/лето 2027, который состоялся на Вандомской площади в рамках Недели моды в Париже.

Знаменитость появилась там в бархатном костюме темно-фиолетового цвета. Он состоял из прямых брюк и однобортного приталенного жакета. Кара не застегивала жакет, поэтому смело демонстрировала свое декольте.

Реклама

Кара Делевинь / © Getty Images

Лук модель дополнила красным ремнем, бордовым клатчем с тиснением под кожу крокодила и остроносыми туфлями из кожи крокодила винного оттенка. На лице у нее были очки с зеленоватыми линзами в темно-бежевой оправе, а на руках — кольца.

Реклама

Волосы Делевинь собрала в небрежный высокий пучок с челкой, сделала макияж с нюдовой помадой и красный маникюр.

Новости партнеров