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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Кара Делевинь в бархатном жакете на голое тело пришла на модный показ

Модель продемонстрировала смелый бархатный образ с глубоким декольте и яркими красными акцентами.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кара Делевинь

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь посетила показ женской коллекции Tom Ford весна/лето 2027, который состоялся на Вандомской площади в рамках Недели моды в Париже.

Знаменитость появилась там в бархатном костюме темно-фиолетового цвета. Он состоял из прямых брюк и однобортного приталенного жакета. Кара не застегивала жакет, поэтому смело демонстрировала свое декольте.

Кара Делевинь / © Getty Images

Кара Делевинь / © Getty Images

Лук модель дополнила красным ремнем, бордовым клатчем с тиснением под кожу крокодила и остроносыми туфлями из кожи крокодила винного оттенка. На лице у нее были очки с зеленоватыми линзами в темно-бежевой оправе, а на руках — кольца.

Волосы Делевинь собрала в небрежный высокий пучок с челкой, сделала макияж с нюдовой помадой и красный маникюр.

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