Кара Делевинь в изысканном фиолетовом платье с корсетом сияла на премьере фильма "Грозовой перевал"

Кара соединила готику, романтику и современный гламур в своем изысканном образе для мероприятия.

Кара Делевинь

Кара Делевинь / © Associated Press

Актриса и модель Кара Делевинь появилась на мировой премьере фильма «Мятежный перевал», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Она вместе с другими гостями мероприятия вышла на красную дорожку, где продемонстрировала новое изысканное платье.

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара выбрала ансамбль от Wiederhoeft из коллекции весна-лето 2024, который включал креативное платье фиолетового цвета и высокие перчатки. В ее платье было использовано два вида ткани — сатин и шиммер — которые хорошо сочетались, а фасон платья прекрасно подходил к тематике мероприятия, ведь имел отголоски давних эпох.

Образ актриса дополнила фиолетовыми туфлями от Jimmy Choo с Т-образными ремешками и бархатными бантами. А вот волосы актриса собрала в лаконичную прическу и завершила лук украшениями — большими серьгами и колье-чокером.

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Однако не Кара стала звездой мероприятия, а Марго Робби, которая является главной актрисой в фильме «Грозовой перевал». Она пришла на премьеру в изысканном эксклюзивном платье от Модного дома Schiaparelli и историческом бриллианте Тадж-Махал актрисы Элизабет Тейлор, оправленный в колье Cartier.

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби / © Associated Press

