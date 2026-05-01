- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 230
- Время на прочтение
- 1 мин
Кара Делевинь возвращает моду на шорты-бермуды, и кажется ее лук станет вирусным
Возможно, этот образ возродит моду на популярный в 1990-х стиль.
Актриса и модель Кара Делевинь появилась на мероприятии Billboard Women in Music в Лос-Анджелесе в продемонстрировала не только стильный наряд, но и новый образ.
Девушка решила больше не быть блондинкой и перекрасила волосы в шоколадный оттенок. Для мероприятия она собрала их в высокий хвост и накрутила в легкие волны.
Что касается образа, то Кара выбрала маскулинный ансамбль с оверсайз жакетом и стильными шортами-бермудами и этот образ очень напоминал эстетику 1990-х годов, когда такие ансамбли были на пике популярности.
Также шорты позволили подчеркнуть стройные ноги Делевинь и продемонстрировать остроносые туфли-слингбэки от Saint Laurent, которые она носила также в сочетании с капроновыми колготками.
В костюме Делевинь появлялась и раньше, например на свадьбе певицы Мелани Браун, которую многие знают как Мел Би из культовой британской поп-группы Spice Girls.