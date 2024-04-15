Кардашьян кусает локти: модель в гламурном мини-платье покрутила пышными ягодицами на вечеринке

Модель plus-size из Панамы и обладательница самых широких бедер – Грейси Бон – опубликовала в Instagram интересное видео с вечеринки в ночном клубе.

На нем красавица предстала в гламурном черном мини-платье с серебряными блестками. Грейси игриво танцует, а потом поворачивается спиной к камере и соблазнительно крутит своими пышными ягодицами.

Провокационности ее образу добавляет отсутствие бюстгальтера. Свой лук она дополнила макияжем с длинными ресницами, распущенными волосами и ободком с светящимися рожками черта.

Напомним, ранее Грейс Бон похвасталась пышными формами в миниатюрном ярком бикини с длинными завязками.

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