Кардинально сменила образ: Кейт Мара появилась на мероприятии с новой прической

Актриса удивила перевоплощением в блондинку.

Еще на прошлой неделе актриса Кейт Мара попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе в непрезентабельном образе, в котором сочетала бабуши, лосины и бомбер, а теперь пришла на мероприятие From Your Car, где был представлен мини-сериал "Учитель", в котором она снялась.

Для мероприятия Кейт выбрала черное мини-платье с белой аппликацией, которое сочетала с лаконичными черными босоножками и сумкой через плечо. Дополнили образ актрисы украшение на шее, вечерний макияж и совершенно новая прическа, ведь Кейт перекрасилась в блондинку и сделала каре.

Кейт Мара / Getty Images

Кстати, в сериале Кейт досталась главная роль. Она сыграет учительницу по имени Клэр, которая вступает в сексуальные отношения со своим учеником, и об этом становится известно полиции.

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