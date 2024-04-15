Кардинально сменила прическу и стиль: элегантная Марго Робби вышла на красную дорожку церемонии

Она выбрала для светского мероприятия однотонное платье с драпировкой. Наряд напоминал платье греческой богини.

Актриса Марго Робби постепенно пытается оторваться от образа куклы Барби, которую она сыграла в одноименном фильме, поэтому уже не носит розовый цвет. Также звезда кардинально сменила имидж - она обрезала свои длинные волосы в каре.

13 апреля Марго посетила юбилейную, десятую, ежегодную церемонию вручения премии Breakthrough Prize. Ее присуждают ученым за прорывные достижения в разных областях науки. На этом мероприятии актриса появилась в лаконичном длинном черном платье без бретелек. Ее наряд был от бренда Rick Owens, который тот презентовал в коллекции весна-лето 2024.

Платье украшала только элегантная драпировка на корсете и юбке. Дополнила наряд Робби золотыми браслетами-манжетами на запястьях и лаконичным макияжем.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Также эту церемонию посетила Ким Кардашьян. Она произвела фурор на красной дорожке эффектным платьем белого цвета, которое было сделано из текстурной кожи.

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