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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
33
Время на прочтение
1 мин

Кардинальное решение: Белла Хадид сменила имидж и прибыла на Каннский кинофестиваль

28-летняя звезда появилась на Лазурном Берегу, где пройдет Каннский международный кинофестиваль.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Белла Хадид

Белла Хадид / © Getty Images

Американская модель Белла Хадид в последнее время редко появлялась на светских мероприятиях, однако в этот месяце решила не только посетить Каннский кинофестиваль, а выйти на красную дорожку в день его открытия. 28-летняя звезда прибыла 12 мая на Лазурное побережье, где ее заметили по пути в отель Martinez, куда она направлялась в сопровождении охраны.

Одета в тот день модель была по-летнему. Белла носила белый топ от Dolce & Gabbana, который имел широкие бретельки и декольте с чашками, также на ней были приталенные белые брюки.

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Дополнила этот наряд Хадид туфлями с открытой пяткой ой Yves Saint Laurent, коричневой сумкой от Yves Saint Laurent, солнцезащитными очками и несколькими лаконичными украшениями. Однако главной особенностью ее образа стала прическа — Белла стала блондинкой, как ее сестра Джиджи. Парик это, нарощенные волосы или она дейсвительно перекрасилась — Белла не уточняла.

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Также несколько кадров с новой прической она показала в Instagram.

/ © Instagram Беллы Хадид

© Instagram Беллы Хадид

/ © Instagram Беллы Хадид

© Instagram Беллы Хадид

Уже сегодня — 13 мая — состоится открытие кинофестиваля и ожидается, что Белла выйдет на красную дорожку.

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид с отцом / © Getty Images

Белла Хадид с отцом / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

Белла Хадид / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
33
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