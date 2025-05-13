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- Шоу-бизнес
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Кардинальное решение: Белла Хадид сменила имидж и прибыла на Каннский кинофестиваль
28-летняя звезда появилась на Лазурном Берегу, где пройдет Каннский международный кинофестиваль.
Американская модель Белла Хадид в последнее время редко появлялась на светских мероприятиях, однако в этот месяце решила не только посетить Каннский кинофестиваль, а выйти на красную дорожку в день его открытия. 28-летняя звезда прибыла 12 мая на Лазурное побережье, где ее заметили по пути в отель Martinez, куда она направлялась в сопровождении охраны.
Одета в тот день модель была по-летнему. Белла носила белый топ от Dolce & Gabbana, который имел широкие бретельки и декольте с чашками, также на ней были приталенные белые брюки.
Дополнила этот наряд Хадид туфлями с открытой пяткой ой Yves Saint Laurent, коричневой сумкой от Yves Saint Laurent, солнцезащитными очками и несколькими лаконичными украшениями. Однако главной особенностью ее образа стала прическа — Белла стала блондинкой, как ее сестра Джиджи. Парик это, нарощенные волосы или она дейсвительно перекрасилась — Белла не уточняла.
Также несколько кадров с новой прической она показала в Instagram.
Уже сегодня — 13 мая — состоится открытие кинофестиваля и ожидается, что Белла выйдет на красную дорожку.