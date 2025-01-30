Каре ей очень к лицу: Джессика Бил посетила показ Giorgio Armani Privé в Париже

Актриса Джессика Бил, оставила своего мужа Джастина Тимберлейка дома в США, а сама отправилась в Париж. Звезда посетила шоу Giorgio Armani Privé, которое прошло в рамках Недели высокой моды.

Джессика попала под прицел папарацци после показа в элегантном наряде. На ней был бежевый жакет с пуговицами, который носила она на голое тело. Бил надела его в сочетании с черными бархатными широкими брюками.

Джессика Бил / Фото: Getty Images

Образ актрисы дополняли только лаконичный макияж, ее стильной каре, а также маникюр черного цвета и помолвочное кольцо с бриллиантом, которое она носила на безымянном пальце.

Джессика Бил / Фото: Getty Images

Также это модное шоу посетила еще одна звезда - актриса Деми Мур. 62-летняя звезда прибыла в Париж в черном наряде и бусах.

Читайте также:

Красивые выходы Джессики Бил (17 фото)