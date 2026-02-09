ТСН в социальных сетях

Карла Бруни и Виттория Черетти несли флаг Италии в похожих платьях, но с разницей в 20 лет

Образы моделей были от легендарного бренда.

Юлия Каранковская
Ваттория Черетти и Карла Бруни

Ваттория Черетти и Карла Бруни / © Getty Images

Итальянская модель Виттория Черетти поразила весь мир на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2026 года — ей выпала честь вынести флаг Италии.

В торжественный момент она была одета в белое длинное платье от Модного дома Armani с высокой горловиной и длинными рукавами. Изысканный образ итальянской красавицы дополнили лишь макияж и прическа-пучок.

Виттория Черетти, 2026 год / © Getty Images

Виттория Черетти, 2026 год / © Getty Images

В очень похожем платье и тоже от легендарного бренда Armani также выпала честь нести флаг в 2006 году Карле Бруни. Ровно 20 лет назад она тоже выполнила эту миссию во время открытия Зимних Олимпийских игр в Италии.

Платье Карлы было с высокой горловиной и длинными рукавами и полностью усыпано стразами.

Карла Бруни, 2006 год / © Getty Images

Карла Бруни, 2006 год / © Getty Images

