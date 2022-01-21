Карли Клосс больше не блондинка: модель кардинально сменила образ

29-летняя модель Карли Клосс была запечатлена нью-йоркскими папарацци на улицах города. А мы не узнали девушку с новым цветом волос.
Недавно в Instagram Карли делилась снимками и показывала, как выглядит с обновленной прической. Раньше модель была блондинкой, а теперь стала шатенкой. В подписи под снимками, которых Карли опубликовала в карусели несколько, она написала:
"После десяти лет пребывания блондинкой я наконец-то перешла на темную сторону".
Поклонники новый образ модели оценили по достоинству.
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Вчера папарацци удалось запечатлеть Клосс в Нью-Йорке. Одета Карли была в длинное оливковое пальто, черную водолазку, которая сочеталась с ее замшевой обувью и контрастировала с синими джинсами клеш. Повседневный лук Карли дополнила солнцезащитными очками в черепаховой оправе "кошачий глаз" и золотыми серьгами, на запястье у нее также был золотой браслет, а в руке она держала большую сумку от Christian Dior.
В марте прошлого года Карли Клосс родила первенца – сына Леви. Теперь весь ее мир крутится вокруг ребенка, о чем Карли и сама говорила в интервью.
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