Карли Клосс больше не блондинка: модель кардинально сменила образ

29-летняя модель Карли Клосс была запечатлена нью-йоркскими папарацци на улицах города. А мы не узнали девушку с новым цветом волос.

Недавно в Instagram Карли делилась снимками и показывала, как выглядит с обновленной прической. Раньше модель была блондинкой, а теперь стала шатенкой. В подписи под снимками, которых Карли опубликовала в карусели несколько, она написала:

"После десяти лет пребывания блондинкой я наконец-то перешла на темную сторону".

Поклонники новый образ модели оценили по достоинству.

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Вчера папарацци удалось запечатлеть Клосс в Нью-Йорке. Одета Карли была в длинное оливковое пальто, черную водолазку, которая сочеталась с ее замшевой обувью и контрастировала с синими джинсами клеш. Повседневный лук Карли дополнила солнцезащитными очками в черепаховой оправе "кошачий глаз" и золотыми серьгами, на запястье у нее также был золотой браслет, а в руке она держала большую сумку от Christian Dior.

Карли Клосс / Getty Images

В марте прошлого года Карли Клосс родила первенца – сына Леви. Теперь весь ее мир крутится вокруг ребенка, о чем Карли и сама говорила в интервью.

Карли Клосс с мужем Джошуа Кушнером / Getty Images

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