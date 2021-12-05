Карли Клосс в элегантном мини посетила ужин Chanel

Модель и молодая мама Карли Клосс посетила ужин Chanel, который состоялся в Майами.

На мероприятие она приехала в черном твидовом наряде длины мини, который сочетала с черными босоножками на плоской подошве и с золотыми пряжками. У Карли были распущены волосы и зачесаны на одну сторону, а на лице легкий макияж, подчеркивающий ее естественную красоту.

Карли Клосс / Getty Images

Карли редко появляется на публике, но если выходит куда-то в свет, то всегда выглядит очень достойно, стильно и элегантно. Напомним, 11 марта Карли Клосс родила сына, которого назвали Леви Джозефа. Подписчикам в Instagram модель ребенка не показывает.

Карли Клосс с сыном и свекровью Серил Кушнер / Getty Images

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