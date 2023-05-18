Карли Клосс в платье Christian Dior продемонстрировала большой беременный живот на Каннском фестивале

30-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's Secret ждет второго ребенка.
Карли Клосс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Она пришла посмотреть самый ожидаемый фильм мероприятия – "Индиана Джонс и реликвия судьбы".
Модель вібрала для своего выхода образ в стиле греческой богини. На ней было длинное асимметричное платье горчичного цвета от Christian Dior со шлейфом и поясом-косичкой под грудью.
Карли с разных ракурсов продемонстрировала свой большой беременный живот.
Аутфит Клосс дополнила обручем с вуалью, серьгами с камнями, браслетом и кольцом с большим бриллиантом. Она собрала волосы в пучок и сделала макияж смоки-айс.
Напомним, на открытие Каннского кинофестиваля Карли Клосс предстала в элегантном черном платье до пола от Loewe.
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