Карли Клосс в платье Christian Dior продемонстрировала большой беременный живот на Каннском фестивале

Карли Клосс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Она пришла посмотреть самый ожидаемый фильм мероприятия – "Индиана Джонс и реликвия судьбы".

Модель вібрала для своего выхода образ в стиле греческой богини. На ней было длинное асимметричное платье горчичного цвета от Christian Dior со шлейфом и поясом-косичкой под грудью.

Карли Клос / Фото: Associated Press

Карли с разных ракурсов продемонстрировала свой большой беременный живот.

Карли Клос / Фото: Associated Press

Аутфит Клосс дополнила обручем с вуалью, серьгами с камнями, браслетом и кольцом с большим бриллиантом. Она собрала волосы в пучок и сделала макияж смоки-айс.

Карли Клос / Фото: Associated Press

Карли Клос / Фото: Associated Press

Напомним, на открытие Каннского кинофестиваля Карли Клосс предстала в элегантном черном платье до пола от Loewe.

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