Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Карли Клосс в платье Christian Dior продемонстрировала большой беременный живот на Каннском фестивале

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
663
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Карли Клосс в платье Christian Dior продемонстрировала большой беременный живот на Каннском фестивале

Карли Клос / Фото: Associated Press

30-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's Secret ждет второго ребенка.

Карли Клосс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Она пришла посмотреть самый ожидаемый фильм мероприятия – "Индиана Джонс и реликвия судьбы".

Модель вібрала для своего выхода образ в стиле греческой богини. На ней было длинное асимметричное платье горчичного цвета от Christian Dior со шлейфом и поясом-косичкой под грудью.

Карли Клос / © Associated Press
Карли Клос / Фото: Associated Press

Карли с разных ракурсов продемонстрировала свой большой беременный живот.

Карли Клос / © Associated Press
Карли Клос / Фото: Associated Press

Аутфит Клосс дополнила обручем с вуалью, серьгами с камнями, браслетом и кольцом с большим бриллиантом. Она собрала волосы в пучок и сделала макияж смоки-айс.

Карли Клос / © Associated Press
Карли Клос / Фото: Associated Press
Карли Клос / © Associated Press
Карли Клос / Фото: Associated Press

Напомним, на открытие Каннского кинофестиваля Карли Клосс предстала в элегантном черном платье до пола от Loewe.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
663
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация