Каталась на электро чемодане по территории Капитолия: Пэрис Хилтон сфотографировали папарацци

Наследница многомиллионного отельного бизнеса - Пэрис Хилтон - отметила важное событие в США официально приняли Закон о прекращении жестокого обращения с детьми в специализированных учреждениях. Голливудская блондинка, которая сама в подростковом возрасте столкнулась с подобными проблемами, когда родители отдали ее в школу-интернат, на протяжении нескольких лет боролась за права детей и рассказывала свою историю.

"Сегодня день, который я никогда не забуду", - сказала 43-летняя Пэрис. "После многих лет, в течение которых я делилась своей историей и отстаивала ее на Капитолийском холме, Закон о прекращении жестокого обращения с детьми в учреждениях был официально принят Конгрессом США", - добавила звезда.

Праздновала она это событие довольно забавно. Пэрис оделась в строгий наряд - костюм и рубашку с принтом и каталась перед Капитолиев в Вашингтоне на электросамокате с розовым чемоданом.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Образ Хилтон дополнила солнцезащитными очками от Prada, укладкой, ярким макияжем и черной сумкой от своего бренда.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Напомним, что Пэрис отправили в лечебный центр для несовершеннолетних в штате Юта, когда ей было 17 лет, и она сказала, что столкнулась с насилием, замаскированным под терапию. По ее словам, находясь под стражей в одном из учреждений, когда она была подростком, Хилтон была подвергнута изоляции и лишена "даже самых элементарных прав".

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