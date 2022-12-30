Каталась на качелях: участница "Холостяка-12" в купальнике продемонстрировала стройную фигуру

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" – 38-летняя актриса Виктория Варлей – опубликовала в своем резервном Instagram-аккаунте черно-белое фото с отдыха. Позировала знаменитость на качелях.

На снимке Вика предстала в купальнике, бандане и стильных очках.

Виктория Варлей/Instagram

Варлей продемонстрировала пышное декольте, стройную фигуру и длинные красивые ноги.

Напомним, после девятого выпуска проекта Виктория опубликовала гневный пост о своем вылете из проекта. Она назвала настоящую причину, почему покинула шоу. После этого ее Instagram-страницу заблокировали.

Читайте также: