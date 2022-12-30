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Каталась на качелях: участница "Холостяка-12" в купальнике продемонстрировала стройную фигуру

Каталась на качелях: участница "Холостяка-12" в купальнике продемонстрировала стройную фигуру

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
505
Время на прочтение
1 мин
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Каталась на качелях: участница "Холостяка-12" в купальнике продемонстрировала стройную фигуру

Виктория Варлей/Instagram

Виктория Варлей продолжает радовать своих подписчиков пикантными снимками.

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" – 38-летняя актриса Виктория Варлей – опубликовала в своем резервном Instagram-аккаунте черно-белое фото с отдыха. Позировала знаменитость на качелях.

На снимке Вика предстала в купальнике, бандане и стильных очках.

Виктория Варлей/Instagram / ©
Виктория Варлей/Instagram

Варлей продемонстрировала пышное декольте, стройную фигуру и длинные красивые ноги.

Напомним, после девятого выпуска проекта Виктория опубликовала гневный пост о своем вылете из проекта. Она назвала настоящую причину, почему покинула шоу. После этого ее Instagram-страницу заблокировали.

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Дата публикации
Просмотры
505
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