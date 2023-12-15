Катались на коньках и делали селфи: Дэвид Бекхэм прогулялся с дочерью по Нью-Йорку

Папа и дочь отлично провели время вместе.
Экс-футболист Дэвид Бекхэм и его 12-летняя дочь Харпер Севен прилетели в Нью-Йорк, где уже успели посмотреть на главную рождественскую елку города, установленную у Рокфеллер-центра. Фото с прогулки спортсмен опубликовал в соцсети.
Харпер была одета в черный пуховик и джинсы, а Дэвид в своем образе сделал акцент на шарфе с принтом "гусиная лапка". Папа с дочкой успели покататься на коньках и сделать много селфи.
Напомним, ранее Виктория Бекхэм показала, как Дэвид вырезает сердечки из огурцов для дочери.
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