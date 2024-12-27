Катались на лыжах и смотрели на северное сияние: Джорджина Родригес с детьми и возлюбленным отправилась в Лапландию

30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес и 39-летний португальский футболист Криштину Роналду воспитывают пятерых детей. Для двух из них – дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды – Родригес является биологической матерью. 7-летних близнецов Еву и Матео футболисту родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына спортсмена – 14-летнего Криштиану-младшего – ничего не известно. Всей большой семьей они живут в Саудовской Аравии, где Криштиану играет за футбольный клуб "Аль-Наср".

instagram.com/georginagio

Для празднования Рождества вся большая семья отправилась в Лапландию, где они весело провели время.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Они катались на лыжах, кормили оленей, пробовали блюда местной кухни, нежились в джакузи, наблюдали за северным сиянием, катались на санях с Санта-Клаусом.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Джорджина показала также, как Роналду окунался в холодную прорубь.

instagram.com/georginagio

А Рождество семья праздновала в одинаковых клетчатых пижамах.

instagram.com/georginagio

Ранее, напомним, Джорджина Родригес надела прозрачное платье на арабский кинофестиваль. На красной дорожке в день открытия она появилась в черном обтягивающем платье-водолазка с длинными рукавами, которое также украшали крупные кристаллы. Выбор такого наряда стал довольно смелым решением, ведь он немного просвечивался, особенно на ягодицах.

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