Катя Осадчая рассказала, как держит себя в форме во время отдыха all inclusive в Турции

Катя Осадчая рассказала, как держит себя в форме во время отдыха all inclusive в Турции

Катя Осадчая с семьей наслаждается отдыхом на южном побережье Средиземного моря, в Турции.

Находясь на последних месяцах беременности Осадчая устроила себе отпуск. Остановилась звездная семья с 4,5-летним сыном Иваном в отеле Kaya Palazzo Golf Resort.

В Instagram ведущая не только показывает кадры, сделанные на берегу моря, позируя в топе и плавках, но и рассказывает, как проходят ее дни в отпуске и, что она делает для того, чтобы не слишком сильно набирать вес на отдыхе.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

В подписи под одной из фотографий Осадчая поделилась мнением, что быть беременной зимой намного легче, чем летом, не только потому, что нет жары, но и, как написала Катя: "Вокруг нет раздетых людей с талиями". Подписчики звезды не согласны с такой формулировкой и говорят, что Осадчая прекрасно выглядит и ей очень идет беременность.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Также Катя поделилась секретом, как держит себя в форме. "В этот раз на отдыхе, особенно важно не набрать лишнего. Пока держусь фрукты до 15:00, хлеб только утром, избегать сладкого (пока получается) и много воды в течение дня. А какие ваши рецепты сохранения веса на отдыхе?", - спрашивает у подписчиков знаменитость.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Советов в комментариях не много, зато огромное количество сообщений о том, какая же Катя красивая, и как ей идет интересное положение.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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Образы беременной Кати Осадчей (16 фото)

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