Катя Осадчая родила сына: еще 6 знаменитостей, которые воспитывают мальчиков

Телеведущая Катя Осадчая поделилась радостной новостью с поклонниками и сообщила, что сегодня, 19 августа, в 5.05 утра родила третьего сына. Ребенок стал вторым общим для них с супругом Юрием Горбуновым и третьим сыном Кати.

Под первой опубликованной фотографией из роддома (рожала Осадчая в клинике ISIDA в Киеве), ведущая написала, что у них с Горбуновым получаются хорошие мальчики, и поблагодарила мужа за поддержку и присутствие на родах.

Мы решили вспомнить, кто из знаменитостей еще воспитывает сыновей.

Королева Великобритании Елизавета II в свое время родила четверых детей – трое из них – мальчики. Принц Чарльз – наследник трона появился на свет в 1948 году, средний сын принц Эндрю (говорят, любимчик Елизаветы) родился в 1960 году, и младший принц Эдвард в 1964 году. Монарх всегда была слишком занята исполнением долга, поэтому детей воспитывали няни. Но спустя много лет, сегодня, когда королева Елизавета II уже пребывает в весьма преклонном возрасте (в апреле монарху исполнилось 95), ее сыновья очень тепло к ней относятся, а в этом году проводят с ней летние каникулы в Балморале, которые впервые для Ее Величества проходят без супруга принца Филиппа. Кроме сыновей у королевы есть единственная дочь принцесса Анна.

Королева Елизавета II с семьей в замке Балморал / Associated Press

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Британский дизайнер и супруга футболиста Дэвида Бекхэма - Виктория Бекхэм – родила троих сыновей. В 1999 году на свет появился старший Бруклин, в 2002 году - средний сын Ромео, и в 2005-м - младший сын Круз. Также у четы Бекхэм есть дочь Харпер, девочка стала долгожданным ребенком пары и появилась на свет в 2011 году. Дэвид и Виктория в браке уже 22 года. Их сыновья давно выросли, а на 2022 год запланирована свадьба старшего сына Бруклина. Виктория планирует даже сшить свадебное платье для своей невестки Николы Пельтц.

Виктория Бекхэм с детьми / Instagram Виктории Бекхэм

Модель Наталья Водянова растит и сыновей, и дочерей. В свои 39 лет она уже многодетная мать. От первого брака с британским аристократом Джастином Портманом она родила двоих сыновей – Лукаса (2001) и Виктора (2007), а также дочь Неву (2006). От второго супруга, французского бизнесмена Антуана Арно у Водяновой родилось еще двое сыновей: Максим (2014) и Роман (2016). Дети появились на свет еще до того, как Наталья и Антуан официально связали себя узами брака в сентябре 2020 года.

Наталья Водянова с детьми от первого брака / Getty Images

Канадская певица Селин Дион и ее муж и по совместительству менеджер Рене Анжелил растили троих сыновей. Селин долгое время не могла забеременеть естественным путем. Поэтому пара прибегла к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Их первый сын, Рене-Шарль Анжелил, родился в 2001 году. Через девять лет, в 2010-м, пара объявила, что Дион беременна двойней после шестого экстракорпорального оплодотворения. Близнецы Эдди и Нельсон появились на свет в 2010 году. Позже певица вместе со своими новорожденными сыновьями появилась на обложке канадского издания журнала Hello!.

Селин Дион с младшими сыновьями / Getty Images

Американская актриса Меган Фокс тоже, как и Осадчая, воспитывает троих сыновей. Все трое мальчиков родились, когда Меган состояла в браке с актером Брайаном Остин Грином. Ноа родился в 2012 году, Боди - в 2014 году, и младший Джорни - в 2016 году. Также Меган является мачехой сына Брайана Остин Грина - Кассиуса, от его предыдущих отношений. Пара развелась в 2021 году, но продолжает вместе воспитывать детей.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин с сыновьями / instagram.com/meganfox

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Певица Гвен Стефани - тоже мама троих сыновей, которых родила в браке с музыкантом Гэвином Россдэйлом. Старший Кингстон родился в 2006 год, средний Зума - в 2008-м, и самый младший Аполло - в 2014 году. Недавно Гвен вышла замуж за кантри-певца Блейка Шелтона, и многие теперь гадают, родит ли 51-летняя артистка еще одного ребенка? У 45-летнего музыканта своих детей нет.

Гвен Стефани с мужем Блейком Шелтоном и сыновьями / Getty Images

Трое сыновей – еще не предел, подписчики Кати Осадчей в комментариях уже спрашивают, решится ли она еще на одну беременность, и желают паре обязательно родить девочку. Но, Катя, естественно, посвящать всех в такие подробности своей лично жизни никого не собирается.

Редакция Lady.tsn.ua присоединяется к поздравлениям!

Катя Осадчая на "Вечере премьер" (24 фото)

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