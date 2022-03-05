Катя Осадчая создала Telegram-канал по поиску детей во время войны

Украинские знаменитости в это сложное военное время не сидят без дела и помогают в информационном пространстве.

Ведущая Катя Осадчая опубликовала в Instagram сообщение, в котором рассказала, что они создали специальный Telegram-канал, куда люди могут присылать информацию о детях, нашедших и потерявшихся.

"Я начала получать сообщения, и этих сообщений становится все больше, что теряются дети, находятся дети", - говорит Катя Осадчая. "Война - самое ужасное, что может произойти в жизни детей, это можно сравнить с потерей родителей. Из-за обстрелов, завалов и страхов войны теряются дети. Мы сделали Telegram-канал по поиску детей. Мы будем максимально оперативно проверять и выкладывать информацию", - говорит ведущая.

Также ведущая сообщила, что поисковая база будет расширена и они вместе с командой администраторов будут также искать и взрослых людей.

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