Кая Гербер сфотографировалась с Гомером Гиром: их родители поженились 30 лет назад

Кая Гербер и Гомер Гир / © Associated Press

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Дочь Синди Кроуфорд — 24-летняя Кая Гербер— позировала перед камерамивместе с сыном Ричарда Гира — 26-летним Гомером Гиром. Они вместе снялись в сериале «Shards» («Осколки»), однако внимание было приковано к ним по другому поводу.

Актеры сериала / © Associated Press

Дело в том, что родители Каи и Гомера были женаты в течение пяти лет — с 1991 по 1995 год. Однако брак распался, и впоследствии Ричард и Синди нашли других партнеров — Кроуфорд вышла замуж за Рэнди Гербера, с которым находится в крепких отношениях и сейчас, а Хир женился на Кэри Лоуэлл, с которой прожил в браке 11 лет.

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Кая Гербер и Гомер Гир / © Associated Press

Кая Гербер и Гомер Гир / © Associated Press

Кая Гербер и Гомер Гир / © Associated Press

«Это действительно забавно — сама ситуация сложилась очень забавно», — сказал Гомер в интервью USA Today на красной дорожке.

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«На самом деле до начала съемок мы никогда не встречались. Мы познакомились за две недели до них в баре — вместе со всем актерским составом. Это была наша первая такая встреча, чтобы познакомиться друг с другом, и она прошла замечательно», — пояснил актер.

«Почти сразу, кажется, то ли я, то ли она подумали: „Может, стоит поговорить о слоне в комнате?“» — добавил он. «Слон в комнате» — это английская идиома, под которой подразумевается очевидная неудобная тема, о которой все знают, но никто не решается заговорить.

Гомер рассказал, что кто-то из них первым заговорил об их общем происхождении — о том, о чём все с самого начала думали. По его словам, для них самих это было «совершенно естественно».

«Она замечательная актриса и прекрасный человек, мы очень сблизились. Поэтому работать с ней было действительно большим удовольствием».

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