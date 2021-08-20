Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер беременна во второй раз

Радостную новость знаменитая семья пока никак не прокомментировала.

Бэби-бум в мире шоу-бизнеса продолжается, ведь только недавно стало известно о беременности Рози Хантингтон-Уайтли, как сразу несколько авторитетных иностранных изданий сообщили, что 24-летняя американская звезда Кайли Дженнер и рэпер Трэвис Скотт ждут второго общего ребенка.

Ранее сама Кайли говорила о своем желании иметь еще детей, но вот слухи о том, что она уже в положении начались из-за ее отца-трансгендера Кейтлин Дженнер, которая во время своей предвыборной кампании на пост губернатора Калифорнии обмолвилась, что ждет еще одного внука (правда, не уточнила, кто из ее шестерых детей обрадовал такой новостью).

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / Getty Images

Семья пока никак не прокомментировала эту новость, но инсайдеры издания Page Six сообщают, что Дженнер таки в положении. Это же уважаемое издание недавно утверждало, что беременна Пэрис Хилтон, после чего светская львица лично эту информацию опровергла.

Но беременна ли Кайли, пока не известно, ведь последние фото и видео звезды в Instagram, на интересное положение не намекают.

Кайли Дженнер / Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Instagram Кайли Дженнер

Хотя если вспомнить первую беременность звезды, то свой секрет она тщательно скрывала до самого рождения дочери Сторми.

Напомним, Кайли и Трэвис расстались осенью 2019 года. По слухам, причиной их расставания стали измены музыканта. Несмотря на это, Кайли и Трэвис продолжали поддерживать отношения и вместе воспитывали трехлетнюю дочь. А несколько недель назад Кайли вышла в свет вместе с экс-бойфрендом, подогрев таким образом слухи о возобновлении романа.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / Getty Images

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